Trafikkork i hele Sarpsborg etter E6-ulykke

Det er ekstreme køer både ut og inn av Sarpsborg sentrum etter at en varebil kolliderte med en bobil på E6 på Sandesundsbrua torsdag ettermiddag.

Det er lange køer flere steder. Ifølge tipsere står det køer helt fra Sandesund og gjennom hele Torsbekkdalen. Også østover ut av Sarpsborg sentrum er det trafikale utfordringer som følge av ulykken på E6. Bilister som kommer kjørende langs fylkesvei 118 fra Grålum mot sentrum, ender alle i en lang kø.

I tillegg var det lange køer ut av Sarpsborg sentrum, som følge av kollisjonen, som sørget for at flere har valgt å ta av E6 ved Lekevoll-krysset på Grålum for å kjøre via sentrum. Det er også kødannelse langs fylkesvei 118 ved Tune kirke.

Ulykken mellom varebilen og bobilen skjedde midt på Sandesundsbrua i sørgående løp rett før klokken 15.31.

E6 var i en periode helt stengt som følge av ulykken.

Det skal trolig være snakk om en påkjørsel bakfra.

KØ: Det står nesten stille ut av Sarpsborg sentrum. Foto: Tobias Nordli

Årsaken og skadeomfangt er ikke kjent.

Det var Øst 110-sentral som tvitret om hendelsen klokken 15.31 torsdag ettermiddag.

Køen strekker seg fra Sandesundsbrua og helt ned til Qualtiy Hotellet på Grålum.

Ifølge tipsere er det også lange køer på hovedveiene rundt E6. Ifølge trafikkartet til Google er det lange køer langs fylkesvei 118 fra Grålum og inn mot Sarpsborg sentrum. Årsaken er mest sannsynlig på grunn av at fylkesvei 118 fungerer som en omkjøringsvei, om det oppstår ulykker på E6.

– Lange køer ned fylkesvei 109 mot Torsbekkdalen, sier en tipser.

Det er også lange køer østover ut av Sarpsborg sentrum.

SMELT: En bobil skal ha fått en personbil i hekken. Foto: Tobias Nordli

