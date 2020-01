Tragedien i Tromsø snart ferdig etterforsket

Politiet har fått et godt bilde av de siste bevegelsene til moren og barna som døde av drukning i Tromsø før jul. Saken er snart ferdig etterforsket.

– Politiet tar sikte på å oversende saken til statsadvokaten innen utgangen av februar, opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding fredag morgen.

Moren er siktet for drap på to av sine tre barn og drapsforsøk på det siste – en halvannet år gammel jente, som var den eneste av de fire som berget livet. Politiet mener moren forårsaket dødsfallene til to av jentene. De ble alle funnet livløse i vannet ved Fagereng i Tromsø ettermiddagen 2. desember.

Det som hovedsakelig gjenstår i etterforskningen er å gå igjennom en del elektroniske spor, noen flere vitneavhør og de endelige obduksjonsrapportene.

