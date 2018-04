Tragisk start på russetida – russ døde i forbindelse med fest

Dødsfallet skjedde i forbindelse med en fest i Sør-Odal i Hedmark i helga.

SØR-ODAL (Glåmdalen): Avgangselevene ved Skarnes videregående skole er sterkt preget etter at en medruss døde i helga.

– Dødsfallet preger oss veldig i dag, forteller assisterende rektor Njål S. Føsker.

– Mandag morgen hadde vi et felles informasjonsmøte der vi orienterte om det som har skjedd. Vi har et eget miljøteam som snakker med elever som har behov for det, samt at vi har fått bistand fra psykolog og helsesøster i Sør-Odal kommune.

De som ikke var i stand til å fullføre prøver eller skoledagen mandag, fikk lov til å reise hjem eller gjøre noe helt annet.

Føsker opplyser at det også ble flagget på halv stang og lagt ut en kondolanseprotokoll ved skolen. Eleven som døde i helga er bosatt i Kongsvinger.

– Jeg har fått opplyst at dødfallet skjedde i forbindelse med en fest i helga, forteller Føsker.

Det tragiske dødsfallet vil sette sitt preg på årets russefeiringen for avgangselevene både på Skarnes og i Kongsvinger.

– Tirsdag kveld er det felles russedåp på Bæreia. Her vil det bli ett minutts stillhet, opplyser assisterende rektor Njål S. Føsker ved Skarnes videregående skole.

Politiet bekrefter at de ble tilkalt til et dødsfall i helga.

– Vi var på stedet og gjorde undersøkelser, men kommer ikke til å etterforske saken videre, sier fungerende politistasjonssjef Rune Bekkemoen ved Kongsvinger politistasjon.

