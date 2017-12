Trailer skapte kaos over Sollihøgda

Trailer kom ikke opp bakken. Skapte store problemer.

Politiet meldte om store trafikale problemer på E16 retning Hønefoss.

- Køen står ned til Skui. Veldig glatt på stedet. Både bergingsbil og strøbil er på vei, skrev politiet på Twitter tirsdag ettermiddag.

Politiet meldte at køen står helt stille og at politi og bilberger ikke klarte å passere fra Akershus-siden, men at Nordre Buskerud politidistrikt sendte patrulje fra motsatt side for å bistå traileren.

Klokken 15.45 meldte politiet at trailerproblemet var løst, og at trafikken ville løse seg opp. Det er tirsdag svært glatt på mange veier på Østlandet.

Les egen sak: Advarer om svært glatte veier på Østlandet

Problemet er ordnet, og trafikken går nå som normalt. Om kort tid er trolig køen oppløst. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 26, 2017



Mest sett siste uken