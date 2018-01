Trailer skled inn i personbil - fikk kjøre videre på sommerdekk

Han skjønte det ville gå galt da traileren begynte å skli. Sekunder senere satt skiensmannen i klem mellom semitraileren og brøytekanten.

Denne episoden skjedde ved fabrikkene på Rafnes i Bamble i Telemark ved åttetiden onsdag morgen. Traileren fra Latvia hadde akkurat levert 28 tonn med last og var på vei tilbake til hovedveien, skriver TA.no.

Traileren hadde ifølge politiet vinterdekk på trekkvogna, mens hengeren kun hadde sommerdekk.

Snøen skaper trøbbel: Person tatt av snøras fra eget tak

På den samme smale veien møter den en Volvo V70 personbil. I denne sitter skiensmannen i 50-årene som er på vei til jobb. Han kjører ut til siden for å slippe traileren forbi og står helt stille når den store bilen begynner å skli.

Krabbet ut vinduet

– Jeg skjønte at det kom til å gå galt og det var veldig ubehagelig, forteller han til TA. Kort tid etterpå har han traileren helt opp i førersiden og står klemt mot brøytekanten.

– Jeg måtte krabbe ut gjennom vinduet på passasjersiden for å komme meg ut.

Ingen personer ble skadd i sammenstøtet som skjedde i lav hastighet, men hele siden på personbilen ble naturlig nok skrapet opp.

Obs-varsel: Her herjer stormen nå

Sjåføren ringte straks til politiet som var på stedet og hjalp til med utfylling av skademeldingen. Etterpå fikk traileren kjøre videre. Det får sjåføren av personbilen til å reagere.

– Tenk hva som kan skje videre når den kjører rundt på sommerdekk, sier han til TA.

Skal ha vinterdekk

– Vurderingen fra vår patrulje var at bilen hadde vinterdekk på trekkvogna og sommerdekk med god mønsterdybde på hengeren. Siden den hadde kjetting med seg og det var kort vei til bar asfalt fikk den kjøre videre, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Overingeniør i Statens vegvesen, Thore Paulsen, forteller at regelverket er klart og traileren fra Latvia fulgte ikke regelverket.

Det skal være vinterdekk på alle hjul og traileren skal også være utstyrt med kjetting. Han understreker at han ikke kjenner den konkrete saken, men at sanksjonsmuligheten fra deres side ville være å skrive ut et gebyr.

Les flere nyheter fra Telemark på TA.no!

Har du sett denne?

Mest sett siste uken