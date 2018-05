Trakk fotballag etter trusler: - Derfor øker kriminaliteten i Oslo

Mohamed Fariss mener at politikere og Oslo kommune har mye av skylden for økt kriminalitet blant ungdom i byen.

- Sakte men sikkert har det blitt verre og verre. For noen år siden var det løse gjenger og vennegjenger. Nå har mange av dem fått navn, og ungdom knytter en sterkere identitet til gjengene. Det er de sårbare ungdommene som blir plukket opp av gjengene. De som ikke har noe annet tilbud og tilhørighet. Når ikke frivillige eller kommunen gir dem en tilbud, så er det gata som plukker dem opp, sier leder Mohamed Fariss ved idrettslaget Sterling.

Han har jobbet med unge i Oslo i 18 år. Han er barne- og ungdomsarbeider på heltid. Fritiden bruker han på idrettslaget Sterling på Tøyen. Hans engasjement gjorde ham til Årets Osloborger 2017.

Trakk fotballag etter trusler



Denne sesongen har Fariss trukket fotballaget Sterling fra juniorserien i Oslo. Årsaken er trusler mot spillerne som gjør at de ikke føler seg trygge når de skal spille fotballkamper.

Les egen sak: Trekker juniorlaget Sterling fra serien etter trusler på Oslo øst

Spillerne på Sterling er blant de utsatte ungdommene som lett blir knyttet til tunge ungdomsmiljøer. Fariss jobber nå med å erstatte seriekampene med treningskamper for resten av sesongen.

Sparer vekk ungdomstilbud



Fariss mener at politikere og Oslo kommune må ta mye av ansvaret for den negative utviklingen.

- Når bydelene skal spare penger, så er det tilbud til barn og unge som kuttes først sier han.

- Bydelene sier ofte at det finnes fritidsklubber, men hvor lenge er de oppe? Når bydelene ikke prioriterer nok stillinger til fritidsklubbene, så klarer ikke ungdomsarbeiderne å bygge relasjoner til ungdommene. De får ikke tilliten til å kunne ta de vanskelige samtalene.

- Bruker pengene feil



I tillegg mener han at kommunale midler til ungdom blir brukt feil.

- Voksne lager arrangementer og tilbud til barn og unge, for deretter å invitere de unge til å delta. Hva vi synes er best for de unge, synes ikke de nødvendigvis er så kult, og da blir det vanskelig å engasjere dem. Jeg mener man heller må spørre de unge hva de ønsker å gjøre, og å få dem til å arrangere selv. Det trenger ikke å være noe stort - en hyttetur eller en konsert - men hvis de unge selv arrangerer, så vil de engasjere andre venner til å komme også.

- Gir tilbud til ressurssterk ungdom



Fariss sier også at for mange kommunale kroner går til tilbud for ressurssterke ungdom.

VIET LIVET TIL UNGDOMMER: Mohamed Fariss bruker mye tid på ungdommene på Tøyen. Her på en selfie under en hyttetur med ungdommer.

- Det brukes penger på tiltak for ressurssterk ungdom fordi det er lettere å engasjere dem, og fordi det er lettere å vise til gode resultater av disse tiltakene. Man våger ikke å jobbe med de sårbare ungdommene. Våger ikke å jobbe tett på dem, noe som er nødvendig, sier Fariss.

Resultatet blir altså at kommunale midler går til ressurssterke ungdommer, mens de ressurssvake blir stående uten annet tilbud enn gjengene.

De som trenger mest hjelp



Fariss poengterer at det nettopp er de ressurssvake ungdommene - de som har droppet ut av skolen og ikke har jobb - som trenger mest støtte.

Mange av foreldrene har selv manglende utdanning og lavtlønte jobber som gjør at de må jobbe ekstra mye for å underholde familien.

- Det går utover kvaliteten hjemme. I tillegg føler mange ungdommer at de ikke må være en økonomisk byrde for familien, så de begynner å selge narkotika for å ikke være en økonomisk belastning for familien.

Det er denne gruppen Fariss har viet livet sitt til å støtte.

- Ungdommene selv må være motivert for å komme seg videre, skaffe seg en utdanning og få seg jobb. Men selv om de ikke er motivert, så må vi alltid være på tilbudssiden og aldri gi opp. Gir vi dem opp, hvor tror du de går da?

Dårlig samfunnsøkonomi



I tillegg til ødelagte liv og utrygge bomiljø sier Fariss at dette også er dårlig samfunnsøkonomi å ikke hjelpe ungdom til å komme.

- Det er mye billigere å jobbe forebyggende enn å jobbe på etterskudd, sier Fariss og viser til at en arbeidsløs ungdom på Nav eller i fengsel koster samfunnet mye penger.

- Hvis jeg hjelper én ungdom i året, så har jeg dekket årslønna mi, sier Fariss.

Mest sett siste uken