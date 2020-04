Tre av ti har tillit til Navs håndtering av koronasituasjonen

Kun tre av ti har tillit til at Nav klarer å håndtere koronasituasjonen. Litt flere har ikke tillit, men tilliten er høyere nå enn ved starten av koronakrisen.

Det viser undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion.

Ved starten av koronakrisen i Norge hadde to av ti tillit til at Nav klarer å håndtere situasjonen.

Til sammen 13.000 nordmenn har over flere uker svart på om de har tillit til Nav i Opinions undersøkelser. Tilliten har vært svakt stigende over tid.

– For over en måned siden hadde omtrent dobbelt så mange mistillit som tillit til at Nav klarer å håndtere koronasituasjonen. Nå nærmer det seg en tredeling av Norge mellom dem som har tillit, dem som ikke har tillit og dem som svarer verken eller, sier Askheim.

Han påpeker at spørsmålet om tillit spesifikt gjelder koronasituasjonen, ikke en generell tillit til Nav.

I gjennomsnitt for hele perioden Norge har vært nedstengt oppgir 44 prosent av dem som er i arbeid, at de ikke har tillit til Navs evne til å håndtere koronasituasjonen. Blant dem som ikke er i arbeid, svarer 36 prosent det samme.

