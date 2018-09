Tre av ti politistillinger besatt av kvinner

Påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt (t.v.) og Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning, er to tydelige ledere i Oslo politidistrikt. Nå melder Politidirektoratet at kvinneandelen er på vei opp i etaten og at 32 prosent av lederstillingene fylles av kvinner. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )