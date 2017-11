Tre barn og én voksen havnet på taket i utforkjøring

Fire til sykehus. Politiet har tatt beslag i førerkort.

En personbil med fire personer - en voksen og tre barn - kjørte mandag morgen av veien på Tuddalsvegen i - fylkesvei 651 - Hjartdal i Telemark. De fire ble sittende fast i bilen etter utforkjøringen og er brakt til sykehus i Skien, melder Telemarksavisa og Telen.

- Vi snakket med de fire etter ulykken, og de framsto ikke som alvorlig skadd, men de er sendt til sykehus for sjekk, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt til Nettavisen.

Barna var i alderen seks til åtte år.

Mistet kontrollen på glatt føre

Politiet meldte om ulykken klokka 08.25. Ifølge Telen skjedde ulykken halvannen kilometer fra krysset i Sauland. Nødetatene jobbet raskt på stedet med å frigjøre de fire i bilen.

Bilen kom fra Tuddal, det var glatt på stedet, delvis snø på is. Sjåføren mistet kontrollen over bilen i en venstresving og havnet på taket i grøfta, opplyser Politiet i Telemark.

Tatt beslag i førerkort

- Vi mistenker at sjåføren har holdt for stor fart etter forholdene, og politiet har tatt beslag i førerkortet, sier operasjonsleder til Nettavisen.

Sjåføren er en mann i 50-årene.

Det ble først meldt at et barn var fløyet til sykehus med luftambulanse, men det riktige skal være at alle ble kjørt til sykehus med ambulanse. Luftambulansen var imidlertid kommet til ulykkesstedet, melder Telen.

Meteorologisk institutt varsler pent og kaldt vær på Østlandet mandag. Enkelte steder er det tåke eller lave tåkeskyer. Telemark var et av fylkene som fikk nedbør i form av snø i helgen. Fredag var det store utfordringer på flere av fjellovergangene mellom øst og vest på grunn av uvær.

