Tre biler ble natt til søndag skadd i brann i Oslo.

Oslo-politiet meldte om bilbrannene i Lutvannsveien like over midnatt.

Den første meldingen gikk ut på at det var to biler som brant, men det viste seg etter hvert at det var tre, opplyser politiet på Twitter.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.

