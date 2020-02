Tre falt over hus i Hole kommune

Et tre falt over et hus i Dronningveien i Hole kommune søndag ettermiddag, melder brannvesenet. Ingen mennesker kom til skade.

– Det var folk i huset da treet falt, men det ble ikke noe skade på selve bygget. Vi har rykket ut for å sikre at det ikke skjer noen større skade, sier vaktleder Tom Berger ved Sørøst 110-sentral til NTB. – Det var et voksent tre, legger han til. Uværet i store deler av Sør-Norge søndag ettermiddag ført til strømbrudd flere steder, stengte fjelloverganger og til at flere trær har falt over veiene, blant annet i Follo og i Oslo. (©NTB)