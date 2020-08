Tre i karantene etter koronasmitte ved Ila fengsel

Tre personer er i karantene etter at en ansatt ved Ila fengsel har fått påvist korona.

De tre er ansatte. Hele avdelingen med elleve innsatte skal testes, opplyser direktør Lise Sannerud for Kriminalomsorgsdirektoratet til Dagbladet.

Fengselet innførte i mars strenge rutiner for å hindre et smitteutbrudd. Blant annet ble det stopp i alle besøk, permisjoner og fremstillinger. All undervisning og aktiviteter ble også satt på pause.

(©NTB)