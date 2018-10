Tre menn dømt etter «terror-spøk» i Oslo

Tre menn må sone mellom 30 og 45 dagers fengsel etter en «terror-spøk» på en McDonald's-restaurant på Alnabru i Oslo i fjor høst.

I sommer ble to av mennene dømt til henholdsvis 30 og 45 dagers ubetinget fengsel. Nå er tredjemann dømt til å sone 30 dager i fengsel, skriver Aftenposten.

Det var i september i fjor at de tre kameratene, som da var mellom 18 og 21 år, skapte frykt og kaos på McDonald's restauranten på Alnabru. Én av dem gikk maskert inn på restauranten med en bag som han satte fra seg, før han løp ut og ropte «Allahu akbar» («Gud er størst» på arabisk). Dette medførte at rundt 30s kunder og ansatte løp ut i frykt for å bli rammet av et reelt terrorangrep.

Da politiet kom fram, ble det raskt klart at det hele var en spøk. Stuntet var planlagt på forhånd og ble filmet av to av kameratene, som skulle legge filmen ut på YouTube.

Den antatte hovedmannen ble pågrepet og kjørt i arresten. De to andre kameratene ble avhørt på stedet før de også ble pågrepet og kjørt i arresten. Restauranten ble stengt i en periode etter hendelsen, men ble senere åpnet igjen.

– Jeg tenkte ikke på at jeg skulle havne i en rettssal på grunn av en slik video. Jeg råder de unge til å tenke seg om før de gjør noe lignende, sa 19-åringen som mandag ble dømt til 30 dagers fengsel til Aftenposten etter at retten var hevet.

