Tre menn dømt i omfattende dopingsak i Bergen

Tre menn er funnet skyldig i etter den såkalte mafiaparagrafen og dømt til fengsel i det som omtales som en av norgeshistoriens største dopingsaker

To av mennene er av Bergen tingrett dømt i fengsel i tre år og to måneder, mens den tredje er dømt til tre års fengsel. I tillegg inndras 100.000 kroner fra hver av de dømte mennene i tillegg til en rekke klokker, telefoner, datamaskiner og andre verdisaker.

Alle tre erkjente straffskyld under rettssaken.

– Det var et lite helvete jeg ikke ønsker å gå gjennom en gang til. Vi fortjener selvsagt straff for det vi gjorde, sa den ene tiltalte, ifølge Bergens Tidende.

De tre mennene, som alle er i midten av 20-årene, har vært sentrale i et av de største dopingsnettverkene gjennom norgeshistorien, ifølge politiet.

Alle har bakgrunn fra utelivsbransjen og i 2014 startet de sammen nettbutikken «Rofl’s helsekost», hvor de tilbød doping- og legemidler. Kommunikasjon og salg skjedde via kryptert epost. De tre ble pågrepet våren 2016.

I alt ti personer er tiltalt for grov dopingkriminalitet i det politiet har beskrevet som en av norgeshistoriens største dopingsaker. De sju andre tiltalte må møte i retten like over nyttår.

Mest sett siste uken