Tre menn dømt for gruppevoldtekt i Sogndal

En mann er dømt til seks og et halvt års fengsel, mens to menn er dømt til fem års fengsel for å ha voldtatt en kvinne i Sogndal i fjor.

Gulating lagmannsrett har også dømt de tre mennene til å betale kvinnen over 3,6 millioner kroner i erstatning og oppreisning, melder NRK. To av mennene anket dommen etter at Sogn og Fjordane tingrett dømte dem for voldtekt i mars. Den tredje mannen ble frikjent i tingretten, og den dommen ble anket av påtalemyndigheten. – Saken har vært en stor belastning for kvinnen som ble voldtatt. Hun var lenge usikker på om hun ville anmelde forholdet. Hun var redd for ikke å bli trodd. Det har hun nå blitt. Lagmannsrettens dom er enstemmig, sier aktor i saken, statsadvokat Rudolf Christoffersen. Ifølge statsadvokaten var gruppevoldtekten planlagt. – Kvinnen ble skjenket full, og deretter voldtok de tre mennene henne etter tur. Det er klart skjerpende, og da skal straffen være streng, sier Christoffersen. (©NTB)

