Tre menn dømt til fengsel i korrupsjonssak

Tre menn som sto tiltalt for korrupsjon knyttet til en tidligere salgsleder i Nortura, er i Oslo tingrett dømt til fengselsstraffer.

De to mest sentrale mennene er dømt til fengsel i henholdsvis to og et halvt år, og to år og tre måneder. Den tredje mannen, som var tiltalt for simpel korrupsjon, er dømt til 75 dagers fengsel, skriver Nationen.

De tiltaltes forsvarere ba om at de tre skulle frifinnes.

Bakgrunnen for saken er at det våren 2016 ble overført 350.000 kroner fra et selskap som er kunde av Nortura, til en 57-årig mann som var salgsleder i den norske kjøttgiganten.

To år senere ble det angivelige lånet ettergitt, ifølge tiltalen. Nesten umiddelbart etterpå inngikk salgslederen ifølge tiltalen en ny avtale med sin motpart hos Nortura-kunden, denne gangen om overføring av ytterligere en halv million kroner.

Økokrim mener derimot at kundens selskap fikk utilbørlige fordeler verdt 1 million kroner. Selskapet er i tingretten dømt til å betale 3,6 millioner kroner.

Nortura var ikke mistenkt i saken.

