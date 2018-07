Tre menn i 20-årene siktet for trusler i Kristiansand

Tre menn mellom 20 og 23 år er pågrepet og siktet etter en konfrontasjon i Kvadraturen i Kristiansand sentrum onsdag kveld, ifølge Fædrelandsvennen.

Politiet i Agder meldte først på Twitter klokka 19.09 onsdag at én person var anmeldt for trusler i Kristiansand sentrum og at det var patruljer på stedet. Litt før klokka 1 natt til torsdag kom oppdateringen på at det var tre menn, 20, 20 og 23 år gamle, som var pågrepet og siktet for trusler eller medvirkning til dette.

– Detaljer rundt hendelsesforløpet må politiet av etterforskningsmessige hensyn komme tilbake til, opplyser politiet.

Ifølge Fædrelandsvennen skal de tre ha vært involvert i en konfrontasjon i Lømslands vei i Kristiansand sentrum ved 19-tiden onsdag kveld. Det har vært håndgemeng, krangling og trusler, men ingen av mennene skal ha kommet fysisk til skade, opplyser politiet til avisa.

