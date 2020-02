Tre menn i Trøndelag dømt for grove trusler og mishandling i nære relasjoner

Tre menn er i Frostating lagmannsrett dømt til mellom tre og fire års fengsel for å ha mishandlet og truet en kvinne. Volden var æresmotivert, mener retten.

De tre som er dømt, er kvinnens eksmann og to av hennes onkler. Retten mener vold ble brukt i familien for å kontrollere familiemedlemmenes atferd, ifølge Adresseavisen.

Alle tre er bosatt i Trøndelag.

Lagmannsretten mener kvinnen ble tvangsgiftet til sin fetter i Irak i 2006. Mannen, som nå er kvinnens eksmann, er dømt til tre års fengsel for mishandling.

Den ene onkelen er dømt til fire års fengsel for mishandling og grove trusler. Retten mener han blant annet truet kvinnen da tvangsekteskapet ble inngått i 2006. De viser også til en hendelse i Trøndelag da familien var samlet. Onkelen sparket og slo kvinnen over hele kroppen, samt krenket henne verbalt, ifølge dommen fra lagmannsretten.

Den tredje mannen, også kvinnens onkel, er dømt til tre års fengsel for mishandling og trusler. De to onklene truet gjentatte ganger kvinnen med at de skulle drepe henne og hennes nye ektemann, ifølge dommen.

Kvinnen bor i dag på hemmelig adresse.

Alle tre er i tillegg dømt til å betale kvinnen 375.000 kroner i erstatning og 200.000 kroner i oppreisning, samt 75.000 kroner til kvinnens nye mann.

De har anket dommen til Høyesterett.

(©NTB)