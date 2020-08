Tre menn pågrepet etter skyting mot bil i Oslo sentrum

Tre menn i begynnelsen av 20-årene er pågrepet på Kalbakken, etter at det lørdag kveld ble avfyrt flere skudd mot en parkert bil i Møllergata i Oslo.

Politiet fikk melding om skytingen klokken 22.05 etter at flere vitner kontaktet politiet. Ingen personer kom til skade og bilen var tom. Vitnene opplyste at de hørte minst to skudd.

Bilen som ble beskutt er ikke ukjent for politiet, ifølge operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt.

– Det ble først opplyst at gjerningsmennene løp fra stedet til fots. Andre vitner har sett to biler, som muligens har plukket opp en eller flere personer, og en av disse bilene ble stanset av politiet på Kalbakken i Groruddalen klokken 22.30, forteller Heidenstrøm til NTB.

Tre menn i bilen er pågrepet.

– De tre er i starten av 20-årene og er kjørt i arresten. De vil bli avhørt senere opplyser operasjonslederen.

Vitner skal ha sett to gjerningsmenn. De ble beskrevet som mørke i huden, mellom 25 og 35 år og rundt 175 til 185 centimeter høye. Den ene skal ha hatt på seg en hvit jakke og hvit caps. Den andre en mørk bomberjakke.

(©NTB)