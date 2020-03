Tre nye koronadødsfall i Norge

Tre eldre pasienter med covid-19 døde onsdag. Seks personer i Norge har dermed dødd etter å ha blitt smittet med koronaviruset.

En av dem som er døde av viruset kommer fra Lillestrøm, én var bosatt i Ringsaker, mens den tredje var innlagt på Bærum sykehus.

Det bekreftet Vestre Viken helseforetak i en pressemelding onsdag ettermiddag, ifølge Budstikka.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse til de pårørende, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding fra helseforetaket

Dødsfall på Romerike

Dødsfallet som først ble meldt, var en pasient på sykehjemmet Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune.

Åtte personer ved bo- og behandlingssenteret ble tirsdag bekreftet smittet av viruset.

– Min første reaksjon er dyp medfølelse med de etterlatte. Vi bøyer hodet i sorg og respekt for den som er gått bort og de nærmeste pårørende, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap).

Eldre person i Ringsaker døde

Senere onsdag ettermiddag sendte Ringsaker kommune ut en pressemelding hvor de bekreftet at en eldre pasient på en institusjon i kommunen er død som følge av covid-19.

I en pressemelding til Ringsaker Blad uttrykker Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) sin dypeste medfølelse med de pårørende.

– Mine tanker går til de som nå har mistet en av sine nærmeste, sier ordføreren.

Seks dødsfall

Etter de tre triste beskjedene onsdag er det totalt seks personer som har dødd etter å ha blitt smittet med koronavirus i Norge.

Fra tidligere er det kjent at tre personer mistet livet i Norge som følge av koronasmitte. To eldre pasienter innlagt ved Oslo universitetssykehus døde i forrige uke. Lørdag opplyste Sykehjemsetaten i Oslo at en beboer ved Ellingsrudhjemmet som døde tidligere i uka, hadde fått bekreftet koronasmitte.

Onsdag ettermiddag er 80 personer innlagt på sykehus i Norge med koronasmitte.

