Tre nye nordmenn smittet av det nye koronaviruset

Ytterligere tre personer i Norge har fått påvist det nye koronaviruset, opplyser Folkehelseinstituttet. Ingen av dem er alvorlig syke.

To av personene har tilknytning til utbruddet i Italia og er bosatt i Oslo. Den tredje personen er bosatt i Bærum og har tilknytning til utbruddet i Iran, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Alle tre er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste.

– Det er ikke uventet at vi nå ser nye tilfeller av covid-19, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Ikke en pågående smittespredning

Han understreker at det er viktig å påpeke at dette fortsatt er enkelttilfeller knyttet til smitte i utlandet, og at vi ikke har en pågående smittespredning i Norge.

Det pågår en kartlegging av hvem de smittede har vært i kontakt med. Disse bil bli fulgt opp individuelt av lokalt helsevesen i henhold til gjeldende rutiner, opplyser FHI.

Bærum kommune opplyser at personen som er smittet har feber, men for øvrig er i relativt god form. Vedkommende har hatt begrenset kontakt med andre, og smitteoppsporing er ivaretatt.

– Vi har ventet at det ville komme koronasmitte i kommunen, og vi har forberedt oss i tråd med nasjonale føringer, sier smitteoverlege Bjørg Dysthe i Bærum kommune i en pressemelding.

Fem har fått påvist smitte

Til sammen har fem nordmenn nå fått påvist smitte.

Onsdag kveld kom nyheten om at en kvinne i Tromsø har testet positivt på det nye koronaviruset. Hun er i hjemmekarantene.

Onsdag ble det også kjent at en nordmann bosatt i Firenze i Italia har fått påvist viruset, og vedkommende er innlagt på sykehus med milde symptomer.

Torsdag ettermiddag satt personer i hjemmekarantene i minst ti norske fylker, ifølge NRK. Disse har blitt pålagt å holde seg hjemme inntil prøvene er analysert.