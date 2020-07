Tre nye smittetilfeller i Moss

Tre nye personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Moss. Totalt er det registrert 21 nye smittetilfeller på to uker.

De tre smittetilfellene gjør at det er registrert 126 tilfeller av koronavirus i Moss totalt, skriver Moss Avis tirsdag formiddag.

Moss kommune har erklært at de står overfor et lokalt utbrudd.

Mandag innkalte kommunen til pressekonferanse i forbindelse med et større utbrudd i kommunen, der to grupperinger på til sammen åtte personer var blitt smittet i forbindelse med utenlandsreiser. 13 smittetilfeller kunne spores tilbake til et privat selskap i kommunen.

