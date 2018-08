To kvinner og en mann er pågrepet etter at en 35 år gammel mann ble utsatt for vold i Vennesla i Vest-Agder lørdag kveld.

Politiet i Agder fikk melding om at en mann hadde blitt slått på en privatadresse klokka 20.13.

– Mannen (35) er brakt til sykehus med skader etter å ha blitt utsatt for vold, skrev politiet på Twitter. De arbeidet da med å avdekke hva som hadde skjedd.

Tre timer senere opplyser politiet at en kvinne i 40-årene og en mann og kvinne i 30-årene er pågrepet.

