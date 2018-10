Tre personer alvorlig skadd i ulykke på Jæren

To menn og en kvinne er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en frontkollisjon på Nordsjøvegen i Hå kommune i Rogaland.

Ulykken skjedde i 80-sonen ved Madland, og Sørøst politidistrikt ble varslet klokka 15.44 torsdag ettermiddag.

– Det var til sammen tre personer i to biler, forteller operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til NTB.

Alle de skadde ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus. Sykehuset opplyser torsdag kveld at en kvinne og en mann født i 1995 samt en mann født i 2000 alle behandles for alvorlige skader. Tilstanden er stabil for alle tre.

Riksvei 44 – kjent som Nordsjøvegen – ble stengt etter ulykken. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og politiets krimteknikere var torsdag på stedet for å gjøre undersøkelser.

Politiet ber eventuelle vitner til ulykken ta kontakt med dem.

(©NTB)

