Tre personer koronasmittet i Oslo – flere titalls i karantene etter fester

Minst tre personer er bekreftet koronasmittet i Oslo og flere titalls er i karantene etter flere fester forrige uke, melder NRK.

Festene skal ha vært på torsdag, fredag og lørdag på Oslo vestkant forrige uke. De som deltok skal være i alderen 20 til 25 år, skriver NRK.

– Ifølge informasjonen jeg har fått dreier det seg om cirka 50 nærkontakter. De har nå blitt bedt om å gå i karantene, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune.

Hagen opplyser at Vestre Aker bydel fortsatt jobber med å få oversikt over alle deltakerne på festen, etter at det første positive testsvaret kom på mandag.

– Jeg har ikke fått informasjon om at noen av festdeltakerne har blitt alvorlig syke eller blitt lagt inn på sykehus, sier han.

Bydelsoverlegen i Vestre Aker følger opp situasjonen, og jobber med smittesporing. De samarbeider også med andre bydeler ettersom noen av deltakerne er bosatt andre steder i byen.

– Dette er en type situasjon jeg tror vi kommer til å se mer av fremover, sier Hagen.

