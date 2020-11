Tre personer skadd i eksplosjon i Drammen – bombegruppen på vei

Tre personer er skadd i en eksplosjon ved Skotselv i Drammen kommune. Trolig har det vært et uhell med fyrverkeri. Bombegruppen er på vei til stedet.

Meldingen om saken kom klokka 1.11 natt til lørdag. Den ene skadde er sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men ifølge politiet er skadeomfanget til de tre uavklart.

– Bombegruppen fra Oslo er på vei for å bistå, melder Sørøst politidistrikt.

Ifølge Drammens Tidende er de skadde er en mann i 20-årene fra Drammen og to menn i 30-årene fra Øvre Eiker.

Operasjonsleder Ottar Steinstø opplyser at det ikke er grunn til å tro at det er fare for nye eksplosjoner.

– Men vi utelukker ingenting, sier han til avisa.

