Tre personer til sjekk etter kraftig brann i Skien

Tre personer er brakt til sykehus for sjekk etter at det brøt ut en kraftig brann i sammenpressede bilvrak som ligger utendørs i Havnevegen i Skien.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 17.

– Det skal være flere tonn i haugen som brenner. Fare for spredning til bygninger i nærheten, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter klokken 17.10.

Ifølge politiet skal de nærliggende bygningene ikke være boliger, men industribygg.

– Det brenner i den ene enden av en veldig stor haug med sammenpressede biler. Anleggsmaskiner bistår med å separere haugen for å hindre spredning videre i haugen, skiver politiet på Twitter.

Brannvesenet meldte tidlig at det vil ta lang tid å slukke brannen. Klokken 18.45 opplyste politiet at det er laget en branngate på sørsiden, og at brannmannskapene har god kontroll på brannen.

Tre personer som er ansatt på stedet, har fått i seg røyk og er brakt til sykehus for sjekk.

Politiet ber beboere i området om å holde vinduer og dører lukket på grunn av røyken.

(©NTB)

