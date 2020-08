Tre personer til sykehus etter rekkehusbrann i Vikersund

Politiet bekrefter at de har oversikt over alle 18 beboere i et overtent rekkehus i Vikersund. Tre er kjørt til sykehus etter å ha pustet inn røyk.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Alle nødetater rykket ut klokken 15 torsdag etter melding om at det brant i en firemannsbolig i Måltrostveien i Vikersund. Kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland i Modum kommune opplyser til Drammens Tidende torsdag ettermiddag at det dreier seg om en kommunal firemannsbolig. Han sier videre at tre personer har blitt kjørt til sykehus med lettere skader etter å ha pustet inn røyk. – Alle som var i bygget under brannen er gjort rede for, sier kommunikasjonsrådgiveren til avisa. (©NTB)