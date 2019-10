Tre siktet for væpnet ransforsøk av butikk i Bodø

Tre unge menn er siktet for ransforsøket på en Joker-butikk i Bodø torsdag, opplyser politiet i Nordland.

En maskert person med pistol forsøkte torsdag kveld å rane en Joker-butikk i Bodø. Vedkommende fikk ikke med seg noe fra butikken, og etter ransforsøket stakk gjerningsmannen av.

Fredag og lørdag ble tre personer pågrepet av politiet, en av dem mistenkt for å ha forsøkt å rane butikken, og de to andre for å ha vært med i ransforsøket. De tre ble avhørt av politiet og senere løslatt.

– Den som er mistenkt for ransforsøket, er en ung mann i starten av tjueårene. De to andre er noe yngre. De siktede har samarbeidet med politiet og bidratt til å belyse saken, sier politifullmektig Daniella Rivera i Nordland politidistrikt.

Politiet opplyser videre at de undersøker om det har vært flere involverte i foranledningen til ransforsøket.

