Tre skadd i kollisjon mellom tre biler ved Ringebu

I alt tre personer ble skadd da tre biler kolliderte på E6 mellom Frya og Ringebu i Oppland mandag morgen.

En av de tre er alvorlig skadd og ble fløyet med luftambulanse til Lillehammer sykehus etter å ha blitt klippet ut av bilen.

To andre er lettere skadd og er kjørt til legevakt, mens de fire øvrige involverte kom uskadd fra ulykken.

Kollisjonen skjedde da en av bilene kom kjørende i sørgående retning og kom over i motgående kjørefelt. Det var passasjeren i denne bilen som satt fastklemt.

Innlandet politidistrikt meldte at ulykken skjedde klokka 8.43. Politiet hadde da fått opplyst at to biler lå i grøfta, mens en tredje lå på taket.

