Tre ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim har testet positivt for koronaviruset. To av de ansatte jobber på samme avdeling.

– ​De to smittetilfellene på samme avdeling har medført at 14 sykepleiere, to leger og fire sykepleiestudenter er i karantene, skriver sykehuset i en pressemelding.

Studentene har nå avsluttet sin praksis.

Fem operasjoner blir utsatt som følge av smitten.

– Avdelingen har god oversikt over situasjonen, og hendelsen skjer samtidig som planlagt aktivitet tas ned til jul, sier fagdirektør Runa Heimstad.

