Tre til legevakt etter kollisjoner på E6 i Oslo - regn med køer

Påkjørsel bakfra førte til køer på E6 ved Klemetsrud mandag morgen.

Politiet rykket ut til en trafikkulykke på E6 nordgående ved avkjøring Klemetsrud mandag morgen. Der var tre biler involvert i en påkjørsel bakfra.

- To personer klager over smerter i henholdsvis nakke og arm. Bergingsbil er rekvirert for å rydde veibanen, melder politiet på Twitter klokka 06.55.

Politiet fikk melding om ulykken litt over klokka 06.30.

Det ble meldt om saktegående kø og redusert fremkommelighet på stedet.

Klokka 07.35 melder politiet at E6 er ryddet og at trafikken går som normalt. Det må påregnes litt kø. Det meldes at tre personer er kjørt til legevakt.

E6 er ryddet nå og trafikken går som normalt, men det må påregnes litt kø. Tre personer kjørt til legevakt. To med nakkesmerter og en med skade i arm. Sak opprettes — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 20. august 2018

Østfold

I Råde i Østfold har en bil truffet et tre på fylkesvei 282, Slangsvoldveien ved Missingmyr.

- Store materielle skader på bilen. Fører, en mann fra Øst-Europa, er kjørt til sykehus for sjekk, ifølge politiet.

Telemark

Ved Bratsberg i Skien kom det natt til mandag melding om ungdommer som hadde lagt løse gjenstander i veien som sperret for trafikk. Politiet rykket ut til stedet. Klokka 01.43 ble det meldt at veien var ryddet og ikke lenger trafikkfarlig og at politiet ser etter ungdommene.

