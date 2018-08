Tre tiltalt for voldtekt og grov vold mot kvinne mens hun ble holdt fanget

Tre personer er tiltalt for å ha holdt en kvinne fanget i en leilighet i 2016. Mens kvinnen var fanget, skal hun ha blitt voldtatt og utsatt for grov vold.

De tre tiltalte er to menn og en kvinne i 20-årene. Fra 25. -26. august skal de tre ha holdt en kvinne fanget i en leilighet i Akershus. Her skal de blant annet ha slått henne flere steder på kroppen med en metallgjenstand, knokejern og en flaske, stukket henne med en kniv eller et hageredskap i beina, stumpet glødende sigaretter på kroppen hennes og dratt fingrene hennes bakover slik at den ene fingeren brakk.

Ifølge tiltalen skal de tre også ha injisert sprøyter med opiater og luft i kvinnen.

Én av mennene er også tiltalt for å ha voldtatt kvinnen mens hun var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

Kvinnen måtte ligge på sykehus i én måned etter volden.

De to mennene er også tiltalt for å ha truet med å torturere og drepe kvinnen.

Ifølge Romerikes Blad , som først omtalte tiltalen, skal bakgrunnen for volden ha vært at de tre mente at kvinnen hadde stjålet narkotika fra en av dem.

Mannen som er tiltalt for voldtekten, er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha stukket en mann med kniv i mai 2016.

Saken skal opp for Nedre Romerike tingrett i januar neste år.

