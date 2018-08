Tre varetektsfengslet for branner på Bryne

I alt tre personer er siktet og varetektsfengslet forbindelse med en rekke branner på Bryne den siste tiden.

En 21 år gammel mann fra Bryne er siktet for å stå bak alle de åtte brannene på Bryne i løpet av sommeren. En 24 år gammel kvinne er siktet for å ha vært med på sju, mens hennes 22 år gamle kjæreste er siktet for en av dem, skriver Stavanger Aftenblad.

Mandag ettermiddag ble alle tre varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, bekrefter politiadvokat Lene Tesdal Tonstad, og legger til at Jæren lensmannskontor fortsetter etterforskningen av sakene med full styrke.

– Vi har beslaglagt flere telefoner som skal gjennomgås, vi venter på svar av DNA-prøver, vi skal gjøre vitneavhør, finne ut hva som finnes av eventuell videoovervåking og har en rekke andre forhold å finne ut av, sier Tonstad.

Videre sier hun at eventuelle motiv for brannene også fortsatt er ukjent.

Alle de tre siktede er bosatt på Bryne. De to mennene skal være straffedømt for en rekke tidligere forhold, som blant annet handler om rus- og vinningskriminalitet, ifølge Aftenbladet. Den 24 år gamle kvinnen er ikke tidligere straffedømt.

Hennes 22 år gamle kjæreste slapp ut av fengsel sist mandag og var inne til soning da de sju første av sommerens branner startet. Han er kun siktet for den siste brannen, da en brakkerigg like ved Timehallen ble satt i brann sist torsdag.

Alle tre nekter straffskyld, sier de siktedes forsvarere til NRK.

(©NTB)

Mest sett siste uken