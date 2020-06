Treningssentre og svømmehaller åpner mandag

Både treningssentre, badeland og svømmehaller kan gjenåpnes fra mandag hvis det kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Treningssentre, badeland og svømmehaller har laget bransjestandarder for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Disse kan ha garderober åpne. Det samme kan idrettshaller.

– Dette har mange ventet på. Jeg vet om veldig mange som nå gleder seg til endelig å kunne trene igjen fra mandag. Dette er en fin dag både for folkehelsa og for næringslivet. Nå har bransjen og Folkehelseinstituttet sammen fått på plass regler og rutiner som gjør at det er trygt å trene, både for dem som trener og dem som jobber der, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Bransjestandarden innebærer blant annet regelmessig spriting og rengjøring av apparater og garderober, begrensing på antall brukere og kun forhåndsbestilling for dem som ønsker å trene og svømme.

Kommunene kan selv gjøre vurderinger av behovet for eventuelle lokale tilpasninger, der smittepresset er større.