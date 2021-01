Faktasjekkerne i The International Fact-Checking Network er blitt nominert til Nobels fredspris av stortingsrepresentant Trine Skei Grande.

– Vi lever i en tid der falske nyheter sprer seg fortere enn noen gang, og der vi demoniserer hverandres meninger sterkere og sterkere. Det at noen kjemper for sannhet, kjemper for fakta og kjemper for å ta ned falske nyheter, det mener jeg er fredsskapende, sier stortingspolitikeren og tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande til NRK.

Faktasjekkingsnettverket The International Fact-Checking Network ble etablert i 2015 og har base i USA. I Norge er Faktisk del av nettverket.

