Tripler lønna til politikerne i Aust-Agder

Når Agderfylkene slås sammen kan politikere fra Aust-Agder oppleve at lønna skyter i været.

Et nytt regelverk for godtgjørelser kan innebære at en fylkespolitiker fra Aust Agder får økt godtgjørelsen for å stå som komitéleder fra 160.000 til 478.000 kroner, skriver Fædrelandsvennen.

Når de to fylkene slås sammen i 2020 skal det nemlig settes sammen et nytt regelverk for godtgjørelser. En egen gruppe har nå laget en foreløpig skisse, skriver avisen.

Les også: Skammer seg over pendlertillegg på 45.000 kroner

- Ikke i samsvar med belastningen

Ifølge Fædrelandsvennen kan en menig fylkestingsrepresentant går fra å få mellom 32.000 og 56.000 kroner i året for deltakelse på 10 møter, til rundt 70.000. Opposisjonslederen, som i dag får 482.000 kroner kan i den nye kommunen få 669.000. I tillegg kan altså godtgjørelsen for en komitéleder bli nesten tre ganger så høy.

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) reagerer på foreslåtte godtgjørelsene. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Det reagerer Åshild Bruun-Gundersen (Frp) på. Hun var inntil i sommer med i fellesnemnda for det nye Agder-fylket. Bruun Gundersen mener jobben til en komitéleder fint kan kombineres med vanlig jobb.

– Da fortjener man ikke en godtgjørelse som tilsvarer en norsk gjennomsnittslønn. Politikerne må være mer forsiktige med hvordan man bruker vanlige folks penger, sier Bruun-Gundersen til Fædrelandsvennen, og påpeker at politikk handler om ideologi og et ønske om å endre samfunnet heller enn høy godtgjørelse.

Politikere fra Vest-Agder kan gå ned

For politikerne i Vest-Agder derimot kan godtgjørelsene for noen bli lavere enn de er i dag. Avisen påpeker at politikere Aust-Agder har lave godtgjørelser sammenlignet med flere andre fylker i dag. Sally Vennesland, gruppeleder i Høyre i Vest-Agder og medlem i gruppa som har foreslått prinsippene for godtgjørelse, påpeker at Agder-politikerne står overfor en stor oppgave, samt at pengene brukt på godtgjørelser vil gå ned når fylkene slås sammen.

– Det blir totalt sett færre politikere i Agder, men de som blir valgt vil få vesentlig flere arbeidsoppgaver. De skal også bygge opp en helt ny region, og det er krevende, sier Vennesland til avisen.

Les også: Mæland villig til å redegjøre om tvangssammenslåing i Stortinget

Les også: Finnmark nekter å møte Mæland om tvangssammenslåing

Mest sett siste uken