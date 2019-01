Trolig én natt til med evakuering i Lofoten

Geologer undersøker tirsdag snøskredforholdene på Ballstad i Lofoten. Det er ikke sannsynlig at de flere hundre som er evakuert, får flytte hjem ennå.

Geologene ble hentet av Forsvarets helikopter på Leknes lufthavn, og trolig kommer ikke konklusjonen deres før i 15-16-tiden tirsdag, opplyser Vestvågøy kommune.

Til kriseledelsen i kommunen opplyser geologene imidlertid at det er lite sannsynlig at evakueringen kan oppheves tirsdag.

– De som er evakuert fra hjemmene sine på Ballstad, må dessverre belage seg på ei natt til, men dette blir ikke endelig avklart før befaringen er ferdig og geologene har konkludert, skriver kommunen.

Bakgrunnen for at geologene kan si dette før befaringen, er at skredfaren kan øke som følge av endringer i været. Det ventes stigende temperatur og en vind som øker og dreier.

Totalt skal rundt 100 personer fra Skjelfjord og 100 fra Ramberg være evakuert. Det har gått et skred som stenger veien i området. Noen måtte derfor evakueres med båt mandag.

Meteorologisk institutt opplyste mandag at det hadde blitt satt ny snørekord i Flakstad i Lofoten. På ett døgn var snømengden da økt med 65 centimeter til totalt 130 centimeter. Meteorologene har imidlertid kun målinger tilbake til 2007.

