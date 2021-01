Trolig ingen undersøkelser i Gjerdrum-skredmassene før neste uke

Per nå ser det ikke ut som letemannskapene kan bevege seg nede i Gjerdrum-skredmassene før etter helgen, opplyste politiet onsdag.

– Det blir antakelig ingen nye bevegelser i gropen verken i dag eller i morgen. Det blir tidligst over helga sånn det ser ut per nå, men dette må vi komme litt tilbake til, sa innsatsleder Mari Stoltenberg.

Tirsdag ble det klart at redningsmannskapene avslutter letingen etter overlevende og at de har gått over til å søke etter antatt omkomne. Tre personer er savnet, mens sju personer er bekreftet omkommet.

– Vi har håp om å finne dem vi savner. Det er målet til alle i politiet, sa Stoltenberg.

