Troll Salmon tilbakekaller Håndpillede reker i lake 240g med «best før»-dato 04.01.21 og 25.01.21 etter funn av en glassbit i produktet.

Produsenten skriver at de ikke kan utelukke flere tilfeller av glassbiter i de to produksjonsseriene, og at det kan føre til skade i munn og svelg.

Forbrukere som har kjøpt produktet, bes kaste det eller returnere det til butikken der det er kjøpt, for refusjon. Produktet er allerede fjernet fra butikk.

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med «Best-før»-datoene.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot