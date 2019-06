Trollstigen får mobildekning

De tusenvis som årlig besøker Trollstigen, kan nå benytte seg av mobildekning for 4G og tale.

Det har lenge vært etterlyst bedre mobildekning fra Trollstigen og innover i fjellet. Fordi veistrekningen er stengt deler av året, har det vært utfordrende å få dette på plass.

– Regjeringen sørger nå for utbygging av dekning for tale og 4G i et område der tusenvis av turister ferdes om sommeren. Nødnettet vil også fungere på samme nettet, noe som vil være med på å øke beredskapen på strekningen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Trollstigen er blant landets mest trafikkerte turistveier.

Det var Telia som vant anbudet Statens veivesen utlyste i fjor om utbygging av mobildekning på fylkesvei 63 fra Trollstigplatået mot Langdalen i Møre og Romsdal. For å holde nettet i gang, skal Telia benytte seg av solceller og vindturbiner.

De satser på å være i land med utbyggingen fra 2020.

(©NTB)