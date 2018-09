Troms-mann dømt for voldtekt av 13-åring

En mann i 20-årene fra Troms er dømt til to år og elleve måneders fengsel for å ha fått en 13 år gammel jente til å utføre seksuelle handlinger foran webkamera.

Mannen og den fornærmede jenta utvekslet bilder og snakket sammen på ulike chattenettsteder og over telefon i en periode på to måneder i 2016. Han har helt siden pågripelsen erkjent straffskyld.

I tillegg er mannen i Nord-Troms tingrett dømt for å være i besittelse av et bilde som viser seksuell omgang mellom barn og voksen.

Voldtekt av barn under 14 år har en minimumsstraff på tre års fengsel og en normalstraff på fire år. At mannen er tidligere straffedømt for seksuallovbrudd mot barn under 16 år, er dessuten et klart skjerpende forhold. En normal reaksjon ville derfor vært fengsel i fire og et halvt år, skriver tingretten i dommen.

Mannen i 20-årene er likevel dømt til to år og elleve måneders fengsel, ettersom saken hadde en usedvanlig lang liggetid. Etter at det lokale lensmannskontoret hadde brukt minst tre måneder på å sende sitt beslaglagte materiale til spesialetterforskere i Tromsø, tok det enda et år før politiet hadde kapasitet til å analysere beslagene.

Det tillegges også noe vekt at man har erkjent straffskyld og samarbeidet med politiet gjennom hele etterforskningen, skriver tingretten.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes mannen til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta.

