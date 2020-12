Tromsø forlenger ikke lokal forskrift

Tromsø kommune forlenger ikke de lokale koronaforskriftene, som innebærer at det ikke lenger er forbud mot private samlinger med mer enn ti personer.

– Med de lave smittetallene vil forskriftene som går ut i dag, ikke fornyes, sa smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune på en pressekonferanse tirsdag.

– Etter utbruddet i uke 45 har smittestitusjonen i Tromsø vært lav. Vi har ligget mellom null og tre smittede hver dag. Smitten har, med ett unntak, enten hvert importsmitte eller knyttet til det lokale utbruddet ved Lunheim skole, sa Brattland.

Han understreket samtidig at de nasjonale anbefalingene også gjelder for Tromsø, og at så lenge det ikke er immunitet i befolkningen, vil smitte som kommer til kommunen, kunne spre seg.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig