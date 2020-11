Tromsø hever pålegg om karantene for 591 elever

Tromsø kommune har opphevet pålegget om karantene for 591 av 762 elever ved Kongsbakken videregående skole etter et smitteutbrudd på skolen.

Torsdag opplyste kommunen at den strammet inn restriksjonene for aldersgruppen 15 til 20 år i Tromsø etter 26 smittetilfeller ved Kongsbakken videregående skole. Fredag opphevet kommunen karantenen for 591 av de 762 elevene ved skolen, men oppfordret dem likevel til å holde seg mest mulig hjemme til 14. november.

– Grunnen til denne anbefalingen er at vi fortsatt ikke har full oversikt over smitten ved skolen. For å være på den sikre siden ber vi om at elevene følger denne beskjeden, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Elevene ved de andre skolene som ble stengt, Ishavsbyen og Tromsdalen videregående skoler, blir ikke tatt ut av karantene før prøvesvar foreligger, noe som er ventet lørdag.

