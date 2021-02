Tromsø kommune tar 550 kroner for «svalbardtest»

Fra tirsdag tar Tromsø kommune 550 kroner for hurtigtest for covid-19 og attest på negativt prøvesvar for dem som skal reise til Longyearbyen.

Hurtigtesten kan tas på Tromsø lufthavn, men testsenteret er kun åpen i forbindelse med osloflyenes oppsatte ankomsttid, skriver Tromsø kommune i en pressemelding. Nylig innførte regjeringen krav om negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. 550 kroner er den samme prisen og samme ordning som kommunen har tilbudt øvrige personer som av ulike årsaker måtte ha behov for attest for negativt prøvesvar på en «svalbardtest». – Kommunen er ikke forpliktet til å stå for et testtilbud på flyplassen, men ønsker å tilby frivillig testing for reisende som ankommer med osloflyene til Tromsø. Dermed kan vi også tilby hurtigtesting for reisende som skal til Svalbard, såframt de befinner seg på flyplassen rundt eller før osloflyenes ankomsttid, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved Tromsø kommunes koronasenter. (©NTB)

