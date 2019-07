Tromsø-ordfører foreslår tog nordover fra Narvik

Ordføreren i Tromsø mener tog mellom ishavsbyen og Narvik, der det er forbindelse videre til Sverige, kan være stedet å begynne for å få jernbane lenger nord.

Å bygge Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø ble nylig anslått å koste godt over 100 milliarder kroner. Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) sier behovet og ønsket om jernbane i nord er stort, men at det kan være riktig å begynne med bare en del av strekningen, skriver VG.

– Jeg mener at det vil være fornuftig å starte med nordligste del mellom Tromsø og Narvik, sier Røymo.

Fra Narvik er det forbindelse til Sverige via Ofotbanen. Hun forklarer at godstrafikken fra Tromsø allerede går mot Narvik, hovedsakelig med laks.

– Dette har økt voldsomt, og vi mangler en miljøvennlig transportmåte for laksen. Vi har rett og slett ikke kapasitet på veiene til all denne transporten, sier ordføreren.

Hun har lite til overs for rapporten som ble lagt fram av Jernbanedirektoratet nylig og som viser at banen ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Prosjektleder Hanne Juul i Jernbanedirektoratet sier det ikke er uvanlig at store samferdselsprosjekter ender med samfunnsøkonomisk tap. Hun påpeker også at Nord-Norgebanen ikke er dyrere per meter enn andre sammenlignbare strekninger.

– Det er lengden som gjør at dette totalt blir en stor sum, påpeker Juul.

