Tromsø tilrår testing av reisende fra røde områder – men letter på andre koronatiltak

Tromsø opphever begrensningene i aktiviteter for folk fra 15–20 år, men tilrår at personer som kommer fra røde områder, tester seg på dag fem etter ankomst.

Testingen gjelder også for personer som kommer fra røde områder i Norge.

I forbindelse med økt smitte i Tromsø for to uker siden innførte kommunen noen lokale tiltak. Nå mener kommuneoverlegene at smitten er under kontroll og letter derfor på en del av tiltakene.

– Det er nå fem dager siden siste positive prøve med ukjent smittekilde, og tre dager siden siste positive som er smittet i Tromsø. Det viser at tiltakene har virket, og at vi nå kan lette litt på noen av dem, sier smittevernoverlege Trond Brattland i en pressemelding fra kommunen.

(©NTB)

Reklame Her kan man levere Eurojackpot