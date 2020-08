Trond Giske: – Har forståelse for om Trøndelag Ap velger noen andre

Trond Giske skriver på Facebook at han har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe andre enn ham som leder.

«Mitt valg var å si ja til den jobben valgkomiteen ba meg om å ta på meg, for å løfte Trøndelag Arbeiderparti og alle de fantastiske medlemmene der, og arbeide for det regjeringsskiftet vi trenger etter neste stortingsvalg og for å sikre at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Arbeiderparti aldri få anledning til å gjøre et slikt valg», skriver Giske på Facebook torsdag kveld.

«Jeg vil gjerne fortsette det arbeidet fordi jeg er glad i Trøndelag Arbeiderparti og tror vi kan få til store ting. Men jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet», skriver han.

