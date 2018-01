Trond Giske avviser at han ble bedt om å gå av

Trond Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet, men nekter for at Ap-leder Jonas Gahr Støre eller andre i partiledelsen har bedt ham om å gå av.

Søndag kveld ble det kjent at Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet (Ap), og at han i tillegg stiller plassen sin som finanspolitisk talsperson til disposisjon.

Men dramatikken fortsetter. I en pressemelding fra Ap-leder Jonas Gahr Støre kom det frem at han selv hadde rådet Giske om å trekke seg. Dette avviser den tidligere nestlederen.

– Jeg har ikke diskutert dette med Jonas siden 1. nyttårsdag, da vi ble enige om min midlertidige fratredelse, sier Giske til NTB.

- Hadde ikke noe valg

Han avviser dermed påstanden fra kilder som sier til VG at avgangen skjer etter sterkt påtrykk fra Støre. Ifølge Adresseavisen skal Støre i helgen ha bedt Giske trekke seg flere ganger, men at Giske først sent søndag bøyde av for presset.

– Han hadde ikke noe valg. Han ville blitt sparket mandagens sentralstyremøte, sier partikilder til avisa.

Etter det NTB erfarer, sendte Giske en SMS til Støre søndag der han orienterte om sin beslutning.

– Slik situasjonen er blitt, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet til at dette må gjelde på varig basis, skriver Giske i et innlegg på Facebook søndag kveld.

Støre: Håper på ro

Like etter at Giske kunngjorde sin avgang, sendte Støre ut en kort pressemelding der han skriver:

– Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg og støtter derfor beslutningen han har tatt og har respekt for avgjørelsen.

Mandag vil Støre redegjøre for sentralstyret i Arbeiderpartiet for hvorfor han mener dette var en riktig beslutning.

– Jeg håper det vil skape ro rundt prosessen videre, skriver han i pressemeldingen.

Sentralstyret skal ha sitt månedlige møte mandag på partikontoret i Oslo.

Vil fratre som finanspolitisk talsmann

Giske tilbyr også å fratre som partiets finanspolitiske talsmann.

– Jeg stiller også min plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon til disposisjon, dersom det er stortingsgruppas ønske, skriver Giske i innlegget.

Både Støre og partisekretær Kjersti Stenseng er blitt orientert om beslutningen, skriver han.

NTB forsøkte søndag å få kontakt med både Stenseng og nestleder Hadia Tajik. Ingen av dem ønsker å kommentere Giskes avgang.

– Jeg tror vi lar Jonas' sin pressemelding tale for seg, sier Tajiks rådgiver Edina Ringdal i en SMS til NTB.

Belastningen er blitt for stor

I Facebook-innlegget skriver Giske at hovedgrunnen til at han går av, er at belastningen på ham og hans familie etter hvert ble for stor, og at det ble umulig å stå i presset de har vært under de siste ukene.

– Det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn, skriver han.

– Den andre grunnen er hensynet til Arbeiderpartiet og det viktige arbeidet vi har foran oss, skriver Giske videre i innlegget, der han også takker for støtte og omsorg.

Det har stormet rundt Giske siden Dagens Næringsliv i midten av desember publiserte den første artikkelen om at flere i partiet hadde varslet partiledelsen om upassende oppførsel fra Giske. Flere av episodene skal ha skjedd i hans tid som statsråd.

I romjula kom det inn flere varsler. 1. januar ble Giske «fritatt» fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid, før han altså trakk seg søndag. Giske har vært sykmeldt siden 22. desember.

Vil gi sin versjon

I sin begrunnelse skriver Giske også at han vet at mange i partiet er fortvilte over at man ikke får jobbet med politikk.

– Jeg håper min beslutning gjør at medlemmer og tillitsvalgte igjen kan bruke kreftene på å skape det samfunnet vi brenner for, skriver han.

Samtidig håper han beslutningen vil føre til en god behandling av varslene.

– Jeg ser fram til å gi min versjon av sakene. Min situasjon som sykmeldt har så langt gjort det umulig å bidra til dette. Jeg vil svare på spørsmål som er stilt og imøtegå det jeg mener er uriktig, skriver Giske, som igjen ber om unnskyldning for ting han har gjort som har medført ubehag for andre.

– Jeg har ikke alltid vært bevisst nok på egen rolle i alle situasjoner, særlig uformelle og private. Det er jeg lei meg for.

