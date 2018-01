Fritas fra vervet på ubestemt tid grunnet den vanskelige situasjonen i partiet.

Trond Giske fritas som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid.

- Sentralstyret i Arbeiderpartiet møtes tirsdag for å diskutere situasjonen knyttet til varsler mot nestleder Trond Giske. I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Trond Giske og jeg enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid, sier partileder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Gjentar beklagelsen



Giske kommenterer saken på sin egen Facebook-profil, hvor han blant annet skriver at han ser «det som umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en god måte» og derfor har, i samråd med partileder Jonas Gahr Støre, bestemt at han vil tre tilbake fra stillingen som nestleder på ubestemt tid.

«Jeg vil gjenta min beklagelse for at jeg har påført andre mennesker ubehag og problemer ved min tidligere atferd. Jeg har gjort feil, og har ikke alltid vært bevisst nok på rollen min og hvordan den oppleves. Jeg har stor respekt for dem som deler sine historier, alle varsler skal gis en riktig og grundig behandling,» skriver Giske.

- Har kommet falske varsler



Samtidig benytter han anledningen til å legge frem sin egen versjon av saken:

«Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene, Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere.»

Giske understreker at han ser frem til å besvare spørsmål som har dukket opp i forbindelse med saken, og håper at beslutningen om å tre tilbake vil gjøre det mulig for partiet å jobbe med de store politiske spørsmålene i tiden fremover.

Sykemeldt



Giske har vært sykemeldt siden 22. desember, samme dag som han beklagde sin oppførsel for første gangetter varslene ble gjort kjent:

- Jeg er gjort kjent med at det er kommet varsler som angår meg. Jeg har hatt en gjennomgang av dette sammen med Jonas og Kjersti i dag og tatt til meg kritikken. Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende. Det beklager jeg sterkt. Det er mitt ansvar å bidra til at ingen opplever meg slik, uttalte Giske i en pressemelding.

Lover ingen konklusjon



Tirsdag 2. januar klokken 13.00 skal Arbeiderpartiet sentralstyre møtes til ekstraordinært møte på partikontoret. Senere i januar skal også landsstyret, altså partiets høyeste organ mellom landsmøtene, samles til et ekstraordinært møte.

Tidligere har Ap-leder Jonas Gahr Støre vært tydelig på at han ikke kan love at tirsdagens ekstraordinære møte skal resultere i noen konklusjon.

– Vi må ta varsler på alvor og bruke nødvendig tid til å behandle dem forsvarlig, sa Støre til NTB.

Tidligere har Støre uttalt at han har understreket alvoret i situasjonen overfor Giske:

- Jeg har sagt fra til Trond om at han har opptrådt på en måte som er kritikkverdig. Trond har overfor meg uttrykt at han tar inn over seg alvoret og at han forstår at han har opptrådt på en måte som har ført til disse reaksjonene, sier Støre.

- Ekstra vanskelig



Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum skriver i et innlegg at Giske-saken er ekstra vanskelig for Ap-ledelsen av flere årsaker.

«De må ta varslerne på alvor, men også huske på helt sentrale rettssikkerhetsprinsipper. Trond Giske har rett til å bli konfrontert med påstandene, og til å forsvare seg,» skriver Stavrum, og fortsetter:

«Det vanskeligste er likevel at behandlingen av Trond Giske også har politiske implikasjoner knyttet til en mulig maktkamp i Arbeiderpartiet. Det gjør det spesielt viktig at prosessen oppfattes som ærlig og rettferdig også utenfor Arbeiderpartiet.»

